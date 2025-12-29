وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعا طفيفا، بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال بداية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 47.61 جنيه.

سعر البيع: 47.71 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 31.88 جنيه.

سعر البيع: 32.08 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 34.78 جنيه.

سعر البيع: 34.97 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

سعر البيع: 56.27 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 64.16 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 60.26 جنيه.

سعر البيع: 60.63 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 7.49 جنيه.

سعر البيع: 7.53 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 5.18 جنيه.

سعر البيع: 5.21 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 4.74 جنيه.

سعر البيع: 4.78 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 6.79 جنيه.

سعر البيع: 6.80 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 30.37 جنيه.

سعر البيع: 30.62 جنيه.