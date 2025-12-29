قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

متوسط أسعار العملات الأجنبية
متوسط أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

شهدت  أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعا طفيفا، بمستهل  تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال بداية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 47.61 جنيه.

سعر البيع: 47.71 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 31.88 جنيه.

سعر البيع: 32.08 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 34.78 جنيه.

سعر البيع: 34.97 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

سعر البيع: 56.27 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 64.16 جنيه.

سعر البيع: 64.53 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 60.26 جنيه.

سعر البيع: 60.63 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 7.49 جنيه.

سعر البيع: 7.53 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 5.18 جنيه.

سعر البيع: 5.21 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري  اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 4.74 جنيه.

سعر البيع: 4.78 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين  29-12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 6.79 جنيه.

سعر البيع: 6.80 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 30.37 جنيه.

سعر البيع: 30.62 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية الجنيه المصري سعر صرف الدولار اليورو متوسط سعر العملات الأجنبية

