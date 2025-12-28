قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
اقتصاد

تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، الأحد، في 3 بنوك، فيما ارتفع في باقي البنوك.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم، الأحد 28-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.

تراجع في 3 بنوك 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
 

 

ارتفاع الدولار في البنوك الاخرى

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.69 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الشركة المصرفية العربية الدولية 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الوطني الكويتي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في  بنك نكست 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

المزيد

