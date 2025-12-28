تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، الأحد، في 3 بنوك، فيما ارتفع في باقي البنوك.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم، الأحد 28-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.

تراجع في 3 بنوك

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.



ارتفاع الدولار في البنوك الاخرى

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.69 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الشركة المصرفية العربية الدولية 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الوطني الكويتي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.