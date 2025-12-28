تحرك جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه الآن في البنوك

واصلت أسعار الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، الارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وصعد سعر الدولار بنحو 10 قروش تقريبا مقابل الجنيه ظهر تعاملات اليوم الأحد.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول : 47.69 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الشركة المصرفية العربية الدولية 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الوطني الكويتي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.