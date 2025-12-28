قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه الآن في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

واصلت أسعار الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، الارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وصعد سعر الدولار بنحو 10 قروش تقريبا مقابل الجنيه ظهر تعاملات اليوم الأحد.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول : 47.69 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الشركة المصرفية العربية الدولية  47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في بنك الوطني الكويتي  47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في  بنك نكست 47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  47.67 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

محافظة دمياط

ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

قوي عاملة بني سويف

مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

إشادة واسعة من أبناء المحافظة باحتفالات العيد القومي و المشروعات التنموية في مختلف القطاعات

محافظ بورسعيد: المحافظة شهدت هذا العام الاحتفال بالعيد القومي وسط إنجازات ملموسة

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

