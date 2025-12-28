قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

محمد يحيي

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من البنوك المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل.

كشفت تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، بان تعطيل العمل سيكون بسبب انتهاء السنة المالية في البنوك والتي تبدأ كل عام ميلادي؛ وذلك يوم الأربعاء المقبل.

بموجب قرار البنك المركزي الصادر إلي أكثر من 35 بنكًأ حكوميًا عامًلا بالسوق المصرية على مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية؛ والتي تتضمن بدء السنة المالية الجديدة يوم الخميس القادم.

ومن المقرر تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الخميس المقبل لمدة 3 أيام متصلة  نظرًا لدخول مواعيد العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية المقررة للعاملين بالجهاز المصرفي كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا.

وانتهى البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي من حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية داخل البنوك، وذلك في آخر اجتماعات مقررة للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري .

ومن المقرر أن يبدأ العمل مرة أخرى في البنوك يوم الأحد المقبل.

