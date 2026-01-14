عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026

مع تحركات البنك المركزي الأخيرة وتعديل أسعار الفائدة، عاد اهتمام المواطنين إلى أدوات الادخار ذات العائد المرتفع، وعلى رأسها الشهادات البنكية طويلة الأجل.

ويبحث آلاف العملاء عن تفاصيل شهادة الادخار الرباعية 2026، خاصة بعد الإعلان عن عائد يصل إلى 27% في السنة الأولى، وما توفره من مميزات تنافسية تناسب أصحاب المدخرات الباحثين عن دخل ثابت وآمن.

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى عدة أنواع من الشهادات البنكية، ومن بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، التي تحقق فائدة تصل إلى 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات.

فمثلاً، عند شراء شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، سيحصل العميل في نهاية المدة على 100 ألف جنيه كعائد، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه رصيد الشهادة، ليصبح الإجمالي 200 ألف جنيه.

الحد الأدنى لشراء الشهادة

يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية 5000 جنيه، مع مضاعفات قدرها 1000 جنيه. وتقدم الشهادة للأفراد فقط، مع فائدة تراكمية بنسبة 18.92% تُصرف في نهاية مدة الأربعة أعوام.

ويجدر بالذكر أن الشهادة لا تسمح بالتجديد بعد انتهاء مدتها، كما لا يمكن استرداد قيمة المبلغ قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

مدة الشهادة وشروط الاسترداد المبكر

مدة الشهادة: 4 سنوات.

الاسترداد المبكر:

السنة الأولى: 7%

السنة الثانية: 6%

السنة الثالثة: 5%

السنة الرابعة: 4%

مميزات الشهادة الرباعية

عائد تراكمى يصل إلى 100% على مدار 4 سنوات.

الحد الأدنى 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

متاحة للأفراد فقط.

تتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالشهادة.

شروط الشهادة

لا يسمح بتجديد الشهادة بعد انتهاء مدتها.

استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء غير متاح، ويخضع لنسب الاسترداد المبكر المحددة أعلاه.

تُعد شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي 2026 خيارًا جذابًا للباحثين عن استثمار آمن وذو عائد ثابت، مع توفير مزايا تراكمية عالية تضمن حماية رأس المال وتحقيق نمو ملحوظ على مدار السنوات الأربع القادمة، مما يجعلها من أبرز أدوات الادخار في السوق المصري لعام 2026.