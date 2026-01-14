قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
إسراء عبدالمطلب

مع تحركات البنك المركزي الأخيرة وتعديل أسعار الفائدة، عاد اهتمام المواطنين إلى أدوات الادخار ذات العائد المرتفع، وعلى رأسها الشهادات البنكية طويلة الأجل. 

ويبحث آلاف العملاء عن تفاصيل شهادة الادخار الرباعية 2026، خاصة بعد الإعلان عن عائد يصل إلى 27% في السنة الأولى، وما توفره من مميزات تنافسية تناسب أصحاب المدخرات الباحثين عن دخل ثابت وآمن.

شهادات الادخار

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى عدة أنواع من الشهادات البنكية، ومن بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، التي تحقق فائدة تصل إلى 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات. 

فمثلاً، عند شراء شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، سيحصل العميل في نهاية المدة على 100 ألف جنيه كعائد، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه رصيد الشهادة، ليصبح الإجمالي 200 ألف جنيه.

الحد الأدنى لشراء الشهادة

يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية 5000 جنيه، مع مضاعفات قدرها 1000 جنيه. وتقدم الشهادة للأفراد فقط، مع فائدة تراكمية بنسبة 18.92% تُصرف في نهاية مدة الأربعة أعوام.

ويجدر بالذكر أن الشهادة لا تسمح بالتجديد بعد انتهاء مدتها، كما لا يمكن استرداد قيمة المبلغ قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

مدة الشهادة وشروط الاسترداد المبكر

  • مدة الشهادة: 4 سنوات.
  • الاسترداد المبكر:
  • السنة الأولى: 7%
  • السنة الثانية: 6%
  • السنة الثالثة: 5%
  • السنة الرابعة: 4%

مميزات الشهادة الرباعية

  • عائد تراكمى يصل إلى 100% على مدار 4 سنوات.
  • الحد الأدنى 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.
  • متاحة للأفراد فقط.
  • تتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالشهادة.

شروط الشهادة

  • لا يسمح بتجديد الشهادة بعد انتهاء مدتها.
  • استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء غير متاح، ويخضع لنسب الاسترداد المبكر المحددة أعلاه.

تُعد شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي 2026 خيارًا جذابًا للباحثين عن استثمار آمن وذو عائد ثابت، مع توفير مزايا تراكمية عالية تضمن حماية رأس المال وتحقيق نمو ملحوظ على مدار السنوات الأربع القادمة، مما يجعلها من أبرز أدوات الادخار في السوق المصري لعام 2026.

الفائدة أسعار الفائدة شهادة الادخار شهادة الادخار الرباعية شهادة الادخار الرباعية 2026

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

شريف سلامة

شريف سلامة يمازح نيللي كريم من كواليس «جوازة ولا جنازة» قبل رمضان 2026

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يروج لمسرحية «أنستونا» بطولة دنيا سمير غانم

ميد تيرم

تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من «ميد تيرم»

بالصور

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

