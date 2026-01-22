البنك الأهلي يخصص 428.8 مليار جنيه لتمويل مشروعات البيئة و الحماية المجتمعية بنهاية سبتمبر الماضي

ارتفعت محفظة التمويل المقدم للمشروعات الممولة من البنك الأهلي المصري التابع للحكومة وذلك لقطاعي البيئة والحماية المجتمعية إلى 428.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وفقًأ لتقرير صادر عن البنك اليوم فإن تلك التمويلات تضمنت مشروعات في قطاعات "الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء" بالإضافة لدعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

واستحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على الجزء الأكبر من المشروعات الانتاجية الممولة لتصل لـ 30 مليار جنيه ثم قطاع النقل والمواصلات بقميو 28 مليار جنيه وصولًأ لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة .

وبلغت جملة التمويلات الموجهة لمشروعات قطاع التنمية السياحية 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.