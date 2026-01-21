ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء ليسجل 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد، أبوظبي الأولى، العقاري المصري العربي) لنحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك( الكويت الوطني، البركة، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد) نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني) لنحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.54 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.33 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

47.38 جنيه للبيع