قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباين سعر الدولار، أمام الجنيه المصري في مصر، علي مدار  تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي،  الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد، أبوظبي الأولى، العقاري المصري العربي) لنحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك( الكويت الوطني، البركة،  التعمير والإسكان، الأهلي المتحد) نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني) لنحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

 47.54 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.33 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 

47.38 جنيه للبيع

سعر الدولار الجنيه المصري بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بنك ميد بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء اليمني يناقش مع سفيرة بريطانيا دعم التعاون السياسي والاقتصادي

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

وزير الاستثمار من دافوس: الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي يعززان جاذبية مصر للاستثمار

الصحفيين الشهداء

المتحدث باسم اللجنة المصرية: استهداف الاحتلال للمصورين الصحفيين الثلاثة جريمة كبيرة

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد