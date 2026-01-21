سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-1-2026، في البنوك العاملة بالسوق المصرية تحت سقف الـ48 جنيهاً فى عمليات الشراء والبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- 47.43 جنيه للشراء.
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- 47.44جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.45جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.40 جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.