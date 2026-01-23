إعلامي يثير الجدل بشأن مروان عثمان

شارك الإعلامي أمير هشام منشورا بشأن اللاعب مروان عثمان نجم الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز.

مروان عثمان

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"21 يناير ــ الأهلي يعلن ضم مروان عثمان

23 يناير ــ مروان عثمان أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز ".

وكان قد أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان