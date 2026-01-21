الأهلي يتعاقد مع مروان عثمان قادما من سيراميكا كليوباترا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مروان عثمان، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.‏

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "رسميًا.. النادي الأهلي يعلن التعاقد مع مروان عثمان".

وفي سياق متصل، حرص نجوم نادي سيراميكا كليوباترا، على توديع زميلهم “مروان عثمان”؛ بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، متمنين له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة.

ونشر نادي سيراميكا كليوباترا، رسالة دعم، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها عن تمنياته القلبية للاعب، مؤكدًا ثقته في قدرته على الظهور بشكل مميز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم مروان عثمان إلى تدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.