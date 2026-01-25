رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

انتقد أسامة حسن، نجم نادى الزمالك السابق، تعاقد النادي الأهلي مع أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال أسامة حسن، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «الراحل صالح سليم، لو كان موجودًا فى الموقف ده مش هيدخل الناس دى النادى خالص، إمام عاشور وأحمد عيد، عمرهم ما كانوا دخلوا الأهلى فى وجود صالح سليم».

وأضاف: «الكابتن صالح سليم، هو اللى زرع القيم والمبادئ فى النادى الأهلى، أنا شايف دلوقتى مبقاش فى قيم ومبادئ للنادى الأهلى بشراء هؤلاء اللاعبين، خاصة أن النادى الأهلى معروف أنه نادى بطولات ولن يقف عليهم».

وأتم: «لو كان صالح سليم، موجود وأحمد عيد وإمام عاشور، سبوا رموز النادى الأهلى، الاتنين دول مش هيدخلوا النادى مهما كان نجوميتهم».