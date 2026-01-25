الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك

تلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من نادي الأهلي القطري، للتعاقد مع لاعب الوسط سيف فاروق جعفر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر دون مقابل مادي، مع تضمين بند يمنح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.





تفاصيل عرض الأهلي القطري

وجاء عرض الأهلي القطري في توقيت يسعى فيه النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين صغار السن، حيث أبدى اهتمامًا واضحًا بالحصول على خدمات سيف جعفر مجانًا، مع ضمان استفادة الزمالك ماديًا مستقبلًا حال إعادة بيع اللاعب. ورغم جدية العرض، إلا أن المقابل المادي الحالي يظل محل تحفظ من جانب إدارة القلعة البيضاء.

موقف الزمالك من الصفقة

لم يحسم مسئولو الزمالك قرارهم النهائي بشأن العرض القطري، خاصة أن النادي يمر بأزمة مالية حادة، ويبحث عن صفقات تدر عائدًا ماديًا مباشرًا للمساهمة في حل جزء من الأعباء المالية. في المقابل، ترى بعض الأصوات داخل النادي أن الموافقة على العرض قد تكون مفيدة لمنح اللاعب فرصة المشاركة المستمرة خارج أسوار ميت عقبة.



اتجاه لإعارة اللاعب

وفي سياق متصل، استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعارة سيف جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل منحه فرصة اللعب بشكل أكبر، خاصة في ظل صعوبة حصوله على دقائق كافية مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

حرية اختيار الوجهة المقبلة

وقررت إدارة الزمالك منح سيف جعفر حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه على سبيل الإعارة، في ظل تلقيه عدة عروض محلية، مع التأكيد على أن الحسم النهائي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية وبنود الإعارة بما يحقق مصلحة النادي واللاعب معًا.

الأيام القادمة تحسم القرار

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في ملف مستقبل سيف جعفر، سواء بالموافقة على العرض القطري أو الاكتفاء بإعارته محليًا، في انتظار القرار النهائي من إدارة الزمالك



