محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
رياضة

الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك

رباب الهواري

تلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من نادي الأهلي القطري، للتعاقد مع لاعب الوسط سيف فاروق جعفر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر دون مقابل مادي، مع تضمين بند يمنح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.


 

تفاصيل عرض الأهلي القطري

وجاء عرض الأهلي القطري في توقيت يسعى فيه النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين صغار السن، حيث أبدى اهتمامًا واضحًا بالحصول على خدمات سيف جعفر مجانًا، مع ضمان استفادة الزمالك ماديًا مستقبلًا حال إعادة بيع اللاعب. ورغم جدية العرض، إلا أن المقابل المادي الحالي يظل محل تحفظ من جانب إدارة القلعة البيضاء.

موقف الزمالك من الصفقة

لم يحسم مسئولو الزمالك قرارهم النهائي بشأن العرض القطري، خاصة أن النادي يمر بأزمة مالية حادة، ويبحث عن صفقات تدر عائدًا ماديًا مباشرًا للمساهمة في حل جزء من الأعباء المالية. في المقابل، ترى بعض الأصوات داخل النادي أن الموافقة على العرض قد تكون مفيدة لمنح اللاعب فرصة المشاركة المستمرة خارج أسوار ميت عقبة.


 اتجاه لإعارة اللاعب

وفي سياق متصل، استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعارة سيف جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل منحه فرصة اللعب بشكل أكبر، خاصة في ظل صعوبة حصوله على دقائق كافية مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

حرية اختيار الوجهة المقبلة

وقررت إدارة الزمالك منح سيف جعفر حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه على سبيل الإعارة، في ظل تلقيه عدة عروض محلية، مع التأكيد على أن الحسم النهائي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية وبنود الإعارة بما يحقق مصلحة النادي واللاعب معًا.

الأيام القادمة تحسم القرار

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في ملف مستقبل سيف جعفر، سواء بالموافقة على العرض القطري أو الاكتفاء بإعارته محليًا، في انتظار القرار النهائي من إدارة الزمالك


 

