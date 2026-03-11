سلطنة عمان .. إسقاط مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم



نقلت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر أمني إسقاط مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية ؛ فقد أدانت الخارجية العمانية عمليات الاستهداف المستمرة مؤكدة أن بلادها ستتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن البلاد.

فيما أفادت وكالة رويترز بأن شركة أوكيو العمانية أعلنت منذ قليل حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانجلا في بنجلاديش.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ضمن الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.