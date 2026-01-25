دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية اليوم في الجولة الثالثة

يشهد اليوم جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا منافسات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية، حيث تقام عدة لقاءات حاسمة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

تأتي هذه المباريات في وقت حاسم للفرق الراغبة في تعزيز موقفها على جدول الترتيب وحسم بطاقة التأهل للأدوار المقبلة.



سانت إيلوا لوبوبو يواجه مولودية الجزائر



في أولى مباريات اليوم، يلتقي فريق سانت إيلوا لوبوبو مع مولودية الجزائر في مباراة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 8.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز فرصهما في المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة وأن كل نقطة ستكون مهمة في ظل قوة المنافسة.

الملعب المالي يواجه بيترو أتلتيكو

أما المباراة الثانية اليوم، فتجمع بين الملعب المالي وبيترو أتلتيكو، وتنطلق في الساعة السادسة مساءً على نفس القناة.

يدخل الفريقان اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية.

ويأمل الجهاز الفني لكلا الفريقين في تقديم أداء قوي أمام جماهيرهما وفرض السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية.

توقعات قوية وحماس الجماهير

المتابعون يتوقعون أن تشهد المباريات مستوى فنياً عالياً وحماساً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع أهمية كل مباراة في تحديد مصير الفرق في البطولة.

ويبدو أن الفرق اعتمدت على الاستراتيجية الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه لضمان تحقيق أفضل النتائج.

الجولة الثالثة حاسمة

مع انطلاق الجولة الثالثة، تتضح الصورة تدريجياً حول الفرق المرشحة للتأهل، ويأمل الجميع أن تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة ومليئة بالأهداف والندية.

الجماهير الأفريقية تنتظر هذه المواجهات بفارغ الصبر لمتابعة الإثارة الكروية التي اعتادت عليها البطولة



