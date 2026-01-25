قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية اليوم في الجولة الثالثة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
رباب الهواري

يشهد اليوم جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا منافسات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية، حيث تقام عدة لقاءات حاسمة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات. 

تأتي هذه المباريات في وقت حاسم للفرق الراغبة في تعزيز موقفها على جدول الترتيب وحسم بطاقة التأهل للأدوار المقبلة.
 

سانت إيلوا لوبوبو يواجه مولودية الجزائر
 

في أولى مباريات اليوم، يلتقي فريق سانت إيلوا لوبوبو مع مولودية الجزائر في مباراة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين. 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 8. 

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز فرصهما في المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة وأن كل نقطة ستكون مهمة في ظل قوة المنافسة.

الملعب المالي يواجه بيترو أتلتيكو

أما المباراة الثانية اليوم، فتجمع بين الملعب المالي وبيترو أتلتيكو، وتنطلق في الساعة السادسة مساءً على نفس القناة. 

يدخل الفريقان اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية. 

ويأمل الجهاز الفني لكلا الفريقين في تقديم أداء قوي أمام جماهيرهما وفرض السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية.

توقعات قوية وحماس الجماهير

المتابعون يتوقعون أن تشهد المباريات مستوى فنياً عالياً وحماساً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع أهمية كل مباراة في تحديد مصير الفرق في البطولة. 

ويبدو أن الفرق اعتمدت على الاستراتيجية الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه لضمان تحقيق أفضل النتائج.

الجولة الثالثة حاسمة

مع انطلاق الجولة الثالثة، تتضح الصورة تدريجياً حول الفرق المرشحة للتأهل، ويأمل الجميع أن تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة ومليئة بالأهداف والندية. 

الجماهير الأفريقية تنتظر هذه المواجهات بفارغ الصبر لمتابعة الإثارة الكروية التي اعتادت عليها البطولة


 

دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة مولودية الجزائر الملعب المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

بيراميدز

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

اربيلوا

محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

دوري مرتبط الطائرة

نتائج الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد