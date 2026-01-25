ديانج خط أحمر وحمزة إلى برشلونة.. كيف يدير الأهلي ملف الانتقالات؟

واصل النادي الأهلي تحركاته الإدارية والفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء إتمام إعارة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026 في خطوة تعكس توجه النادي لدعم المواهب الشابة ومنحها فرص الاحتكاك الخارجي.

وجاءت تصريحات مدير الكرة عقب فوز الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا وقبل مواجهة وادي دجلة المرتقبة في الدوري المصري الثلاثاء المقبل.

حمزة إلى برشلونة

وأكد وليد صلاح الدين أن الأهلي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة مشيرًا إلى أن النادي يتمنى للاعب التوفيق في تجربته الأوروبية في رسالة واضحة تعكس ثقة الإدارة في إمكاناته الفنية ورغبتها في أن تكون الإعارة بوابة لانطلاقه خارج مصر.

قرار حاسم بشأن أليو ديانج

وفي الملف الأبرز أعلن مدير الكرة بالأهلي حسم موقف المالي أليو ديانج بشكل نهائي مؤكدا استمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي ليغلق الباب أمام أي تكهنات حول رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار الإبقاء على ديانج يأتي ضمن رؤية فنية تهدف للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية مشددًا على أن الاستقرار عنصر حاسم في المرحلة الحالية.

وأضاف أن نفس القرار ينطبق على عدد من اللاعبين المؤثرين من بينهم أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، عمر سيد معوض، في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم التفريط فيها في توقيت حساس من الموسم.

حسابات دقيقة في الوسط

وتطرق وليد صلاح الدين للحديث عن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات مؤكدًا أن أي نقاشات حول التعاقد مع لاعبين جدد خاصة في خط الوسط تخضع لحسابات دقيقة ترتبط بالأسماء الموجودة حاليًا داخل الفريق.

وأشار إلى أن تواجد لاعبين مثل أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا يقلل من الحاجة للتعاقد مع عناصر جديدة في نفس المركز وهو ما يفسر عدم الدخول في مفاوضات رسمية مع بعض الأسماء التي طُرحت خلال الفترة الماضية.

الاستقرار أولًا

واختتم مدير الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات الأهلي مترابطة وأن التفكير في أي تدعيم جديد يكون مرتبطًا برحيل لاعب في نفس المركز وهو ما لم يحدث حتى الآن في ظل التمسك باستمرار ديانج وبقية عناصر الوسط.

ويعكس هذا التوجه حرص إدارة الأهلي على تحقيق التوازن بين الطموح القاري والحفاظ على الاستقرار الفني مع منح الفرصة للمواهب الشابة لخوض تجارب احترافية خارجية دون الإخلال بقوام الفريق الأساسي.