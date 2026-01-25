«طريقة معلّمين وكالة البلح».. تعليق مُثير من عدلي القيعي بشأن الصراع بين الأهلي وبيراميدز

علّق عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، على الصراع بين ناديي الأهلي وبيراميدز، على الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": " احنا ليه مركزين على صفقة ولا اتنين، ما في صفقات كتير الأهلي بياخدها منعرفش بيراميدز كان داخل فيها ولا لأ، لكن في ناس بتروج ساعات بعد النجاح في ضم لاعب، أنهم خطفوا صفقة من الأهلي".

وأضاف: "نفترض أن نادي بيراميدز خد صفقات من الأهلي ما المشلكة؟ ما الزمالك دخلت في 3 صفقات وهو خدهم، العبرة إنت بتبني صح ولا لأ".

وتابع: "إنبي في وقت من الأوقات كان بياخد صفقات من الأهلي والزمالك، الظروف بتتغير".

وعن رأيه في الصراع بين الأهلي وبيراميدز في مزايدات على صفقة الأردني عودة الفاخوري، قال: "الأهلي مش بيبص لبيراميدز أو الزمالك، مش بيبص للطرف الآخر".

وتابع: "لو حولنا الصفقة إنها تمس الكرامة، هنشتغلها بطريقة معلمين وكالة البلح، اتنين نازلين في مزاد يبتدي المزاد بـ100 ألف يخلص بـ10 مليون، عشان كرامتهم، محدش بيعلم على حد هنا دراسة الجدوى بتقول هي هتكون صفقة ناجحة ولا لأ، صغير في السن ولا كبير، النادي هيستفيد من إعادة بيعه مستقبلاً ولا لأ".

وأشار: "الفاخوري، لاعب مميز ولديه مهارات ولكن نجاحه ليس مضمون، الأهلي قبل كده تعاقد مع التونسي كريستو، وكان بيلعب في منتخب تونس، وانضم للأهلي على الفريق الأول، هو لاعب كويس لكن الأهلي محتاج لاعب يصنع الفارق".