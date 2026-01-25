قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
رياضة

شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار

جراديشار
جراديشار
محمد سمير

ربط مسئولو النادي الأهلي الموافقة على رحيل السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بتحقيق شرط وحيد لا بديل عنه، يتمثل في إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز فوق السن لتدعيم الخط الأمامي قبل غلق باب القيد.

وتلقى الأهلي خلال الأيام الماضية عدة عروض لضم جراديشار، أبرزها من نادي أوبيست المجري، ورغم ترحيب إدارة النادي من حيث المبدأ بفكرة رحيل اللاعب، إلا أن القرار النهائي جاء بالتمسك به مؤقتًا، لحين حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي قادر على صناعة الفارق.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الإدارة ترى صعوبة التفريط في جراديشار دون توفير بديل أجنبي جاهز، خاصة في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا خلال الفترة المقبلة.

صفقات هجومية تحت الاختبار

وكان الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع مروان عثمان أوتاكا قادمًا من سيراميكا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك اللاعب للمرة الأولى بقميص الأحمر في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد حملا توقيع محمود حسن تريزيجيه.

ورغم ضم مروان عثمان، ترى إدارة الأهلي أن تدعيم الخط الأمامي ما زال بحاجة إلى مهاجم أجنبي صاحب خبرات، خاصة مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، تدرس إدارة الأهلي مقترحًا آخر يتمثل في الاكتفاء بضم مهاجم أجنبي تحت السن، بسبب ضيق الوقت وارتفاع المقابل المالي للمهاجمين فوق السن، الذين نالوا إعجاب الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الخلافات المالية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

جولات أوروبية لحسم الملف

ويقود سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، ملف التفاوض مع المهاجمين الأجانب، حيث أجرى عدة جولات أوروبية شملت فرنسا وهولندا، من أجل متابعة عدد من المهاجمين على أرض الواقع، والتفاوض مع بعضهم بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن تلك الجولات لم تُسفر حتى الآن عن حسم صفقة مهاجم فوق السن، ما دفع بعض الأصوات داخل النادي لطرح فكرة الإبقاء على جراديشار حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن السيناريو المطروح حاليًا يتمثل في الإبقاء على جراديشار مع ضم مهاجم أجنبي تحت السن، ليضم خط الهجوم كلًا من جراديشار، ومحمد شريف، والمهاجم الأجنبي المنتظر، إلى جانب مروان عثمان.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف رحيل جراديشار ما زال مفتوحًا، لكنه لن يُحسم إلا بعد تنفيذ شرط الأهلي الوحيد، والمتمثل في التعاقد مع مهاجم أجنبي مناسب، بما يضمن استقرار الفريق فنيًا خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.
 

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

