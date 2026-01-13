قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر لليد في مواجهة "مغلقة" أمام المغرب قبل السفر إلى رواندا

منتخب اليد
منتخب اليد
عبدالله هشام

يختتم منتخب مصر الأول لكرة اليد ، استعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا، بمواجهة ودية أمام منتخب المغرب، في تجربة قوية تقام مساء الخميس المقبل، دون حضور جماهيري.

وجاء قرار إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة في إطار توفير أقصى درجات التركيز والدعم للاعبين، فضلًا عن رغبة المدير الفني الإسباني باسكوال في الحفاظ على بعض الجوانب التكتيكية والخطط الفنية بعيدًا عن الأعين، قبل انطلاق مشوار الدفاع عن اللقب القاري.

وعاد منتخبنا الوطني ، أمس الأول من معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي شهد خوض ثلاث مواجهات قوية، حيث تعادل الفراعنة مع منتخب البرتغال أحد أقوى منتخبات أوروبا، قبل أن يحققوا فوزًا عريضًا على منتخب إيران، ويختتموا المعسكر بانتصار مهم على منتخب سلوفاكيا، في إطار برنامج إعداد مكثف يهدف للوصول إلى أعلى جاهزية بدنية وفنية.

وفي سياق متصل، بلغت درجات الاستعداد داخل اتحاد كرة اليد أقصى مستوياتها، في ظل حالة من التركيز الكامل لتجهيز منتخب مصر للدفاع عن لقبه الأفريقي في رواندا، وسط منافسة قوية مرتقبة.

ويقود الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، جهودًا كبيرة بالتعاون مع مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد، لتوفير أقصى سبل الراحة والدعم لبعثة المنتخب، سواء على مستوى الإقامة أو الإعاشة والتنقلات.

كما يشهد الملف التنظيمي تنسيقًا وتواصلًا يوميًا مع قيادات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، إلى جانب السفارة المصرية في رواندا، لضمان تهيئة أفضل الأجواء الممكنة أمام المنتخب الوطني، بما يسمح للاعبين والجهاز الفني بالتركيز الكامل على المنافسات، ومواصلة كتابة التاريخ في البطولات الأفريقية

منتخب مصر مصر ضد المغرب منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد كرة اليد

