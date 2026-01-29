أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه طلب من بوتين بشكل شخصي وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع على الأقل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:"بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين.

وقال بوتين -خلال محادثات أجراها اليوم /الخميس/ مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد"..مشيرا إلى أن روسيا تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي للشيخ محمد بن زايد في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية.

وأضاف أن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.