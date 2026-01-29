بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن الجيش الإسرائيلي تبنى ولأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد بإستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر أمنية القول : اتفاق غزة مربك وترك قضايا غير محسومة منها نزع سلاح حماس ومدى انسحاب إسرائيل من القطاع.

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين حيث اكدوا تسريع إعادة الإعمار في غزة دون نزع السلاح سيشكل تهديدا جديدا لإسرائيل.



