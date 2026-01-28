بوتين يبدي استعداده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم بالفعل إنجاز الكثير فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين روسيا وسوريا ، مشيرا إلى نجاح روسيا وسوريا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما ، مطالبا بضرورة الحفاظ على هذا التوجه.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي على هامش لقاءه بنظيره السوري أحمد الشرع في الكرملين.

وقال بوتين في تصريحاته : العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس الشرع. و ممثلو قطاع البناء الروسي مستعدون للعمل المشترك من أجل إعمار سوريا.

وأضاف بوتين: روسيا تراقب جهود الشرع لاستعادة وحدة الأراضي السورية "، مهنئا الرئيس الشرع بعملية استعادة وحدة الأراضي السورية التي تكتسب زخما.

وأضاف بوتين: لطالما دعت روسيا إلى استعادة وحدة أراضي سوريا وهي تدعم الرئيس الشرع في ذلك " ، واصفا دمج منطقة الفرات بأنه خطوة حاسمة في استعادة وحدة الأراضي السورية.

من جانبه ؛ أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن أمله في إجراء محادثات مثمرة مع الرئيس بوتين ، مؤكدا أن روسيا تلعب دورا رئيسيا في استقرار الوضع بسوريا.

كما شكر الشرع الرئيس بوتين على مشاركته في استقرار الوضع بسوريا.