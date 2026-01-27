غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات غدا، الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقال الكرملين: "بوتين سيناقش مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

يأتي ذلك وسط أنباء عن سحب روسيا قواتها من مطار في شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء وجودها العسكري في منطقة تسعى حكومة دمشق إلى السيطرة عليها من القوات الكردية.

وتتمركز القوات الروسية في مطار القامشلي شمال شرق البلاد منذ عام 2019، وهو انتشار محدود نسبياً مقارنةً بقاعدتها الجوية ومنشآتها البحرية على ساحل سوريا المتوسطي، واللتين من المتوقع أن تُبقي عليهما.

وقد سيطرت القوات الحكومية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد هذا الشهر، في إطار سعي دمشق لفرض سيطرتها على كامل البلاد.