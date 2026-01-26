مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مبعوث بوتين، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعوق عملية السلام في أوكرانيا بتأجيله تسوية قضية الأراضي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية بشأن أوكرانيا قد اكتملت.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين الليلة الماضية، "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولاً وقبل كل شيء ضمانات من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100٪، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".



وأكد زيلينسكي، حسب ما أوردت صحيفة (كييف إندبندنت) الأوكرانية، أنه بمجرد التوقيع على الوثيقة، سيتم تقديمها للتصديق عليها من قبل كل من الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني.



وأشار الرئيس الأوكراني أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة ضمانًا للأمن الاقتصادي، قائلاً إن البلاد ستكون مستعدة للانضمام إلى الاتحاد بحلول عام 2027.



وكرر زيلينسكي تأكيده على أن موقف كييف بشأن دونباس لم يتغير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، ومشيرًا إلى أن القضايا الإقليمية لا تزال تشكل عقبة رئيسية بين موسكو وكييف.



وأجرت أوكرانيا مفاوضات مع روسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي، أمس الأول السبت، وعلى الرغم من أن المحادثات وُصفت بأنها "بناءة"، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم كبير.