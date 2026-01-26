قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة وفي انتظار التوقيع عليها

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية بشأن أوكرانيا قد اكتملت.


وأضاف زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين الليلة الماضية، "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولاً وقبل كل شيء ضمانات من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100٪، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".


وأكد زيلينسكي، حسبما أوردت صحيفة (كييف إندبندنت) الأوكرانية، أنه بمجرد التوقيع على الوثيقة، سيتم تقديمها للتصديق عليها من قبل كل من الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني.


وأشار الرئيس الأوكراني أيضًا إلى أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة ضمانًا للأمن الاقتصادي، قائلاً إن البلاد ستكون مستعدة للانضمام إلى الاتحاد بحلول عام 2027.


وكرر زيلينسكي تأكيده على أن موقف كييف بشأن دونباس لم يتغير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، ومشيرًا إلى أن القضايا الإقليمية لا تزال تشكل عقبة رئيسية بين موسكو وكييف.


وقد أجرت أوكرانيا مفاوضات مع روسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي، أمس الأول السبت، وعلى الرغم من أن المحادثات وُصفت بأنها "بناءة"، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم كبير.

