الرئيس السوري يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء المقبل

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع سيزور موسكو يوم الأربعاء ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الشرع يلتقي بوتين في موسكو

يأتي ذلك وسط أنباء عن سحب روسيا قواتها من مطار في شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء وجودها العسكري في منطقة تسعى حكومة دمشق إلى السيطرة عليها من القوات الكردية.

وتتمركز القوات الروسية في مطار القامشلي شمال شرق البلاد منذ عام 2019، وهو انتشار محدود نسبياً مقارنةً بقاعدتها الجوية ومنشأتها البحرية على ساحل سوريا المتوسطي، واللتين من المتوقع أن تُبقي عليهما.

وقد سيطرت القوات الحكومية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد هذا الشهر، في إطار سعي دمشق لفرض سيطرتها على كامل البلاد.

وتم تمديد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين يوم السبت لمدة 15 يوماً.