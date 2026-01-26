الخارجية الإيرانية: علاقاتنا مع روسيا والصين مبنية على الاحترام المتبادل

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم /الاثنين/ أن طهران لديها اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا والصين لافتة إلى أنها ستستمر بقوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، :"إن العلاقات مع روسيا والصين مبنية على الاحترام المتبادل".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن بقائي قوله رداً على التحركات الأمريكية في المنطقة إن إيران كانت ولا تزال تواجه حربا هجينة وأنها سترد على أي اعتداء برد شامل يبعث على الندم

وتابع بقوله " إيران تعتمد على قدراتها والتجارب السابقة، بما في ذلك تجربة المعركة البطولية في شهر يونيو الماضي، وهي أقوى من أي وقت مضى، وبالتأكيد سترد على أي اعتداء برد شامل ومُندم".