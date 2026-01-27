بوتين يحسم معارك الميدان.. تقدم كبير للجيش الروسي في أوكرانيا منذ بداية 2026

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن فاليري جراسموف، رئيس هيئة الأركان الروسية، أعلن استمرار القوات الروسية في توسيع ما يعرف بـ"المنطقة العازلة" في مقاطعتي خاراكوف وتسومي، والسيطرة على أكثر من 17 بلدة خلال الأسابيع الماضية لتعزيز مواقعها الاستراتيجية.

ضربات استهداف محطات الطاقة والمجمع الصناعي

وأشار مشيك إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت استهداف محطات الطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى إسقاط الطائرات المسيرة، في خطوة تهدف إلى الضغط على كييف لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي بالتزامن مع محادثات روسية–أمريكية ثلاثية رفيعة المستوى، تشمل لقاءات في موسكو والإمارات.

استمرار العمليات العسكرية مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحًا

وأكد مشيك أن روسيا تواصل عملياتها العسكرية بوتيرة مرتفعة حتى تحقيق أهدافها، مع الإبقاء على المفاوضات مفتوحة.

وشدد على أن انسحاب أوكرانيا من بعض مناطق الدونباس يُعتبر بداية لمفاوضات تهدف إلى تسوية الأزمة، إلا أن التقدم يبقى محدودًا وفقًا للخبراء الروس.