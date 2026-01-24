الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع أوكرانيا، مشيدة في الوقت ذاته بالدور التركي واستضافة مدينة إسطنبول لجولات التفاوض السابقة.

وقال رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، إن بلاده مستعدة للاستمرار في المسار التفاوضي، مضيفًا: "ما زلنا منفتحين على مواصلة الحوار ونشيد بكرم الضيافة الذي أبدته تركيا".

وأشار بوليشوك إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية كانت قد أعلنت في عام 2025 تعليق المفاوضات في إسطنبول بدعوى عدم تحقيق "تقدم ملموس"، معتبرًا أن هذا الطرح لا يعكس، بحسب تعبيره، واقع الاتصالات بين الجانبين.

وأضاف أن كييف لم تستجب منذ يوليو 2025 للمقترحات الروسية الخاصة بإنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النار، كما لم تُبدِ تجاوبًا مع مبادرة موسكو لرفع مستوى التمثيل في الوفود التفاوضية، مؤكدًا أن "الكرة في ملعب أوكرانيا".

وفي سياق متصل، اختتمت اليوم في أبو ظبي مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، استمرت يومين وعُقدت خلف أبواب مغلقة. وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد وصف، في تصريحات لشبكة NBC News عقب اليوم الأول، الاجتماع بأنه "مُثمر".

من جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مباحثات أبو ظبي تناولت "معايير إنهاء النزاع" الدائر في بلاده. كما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر أن المحادثات "لم تخلُ من النتائج"، مشيرًا إلى وجود مخرجات دون الكشف عن تفاصيلها.

وبالتوازي مع اللقاء الثلاثي، استضافت أبو ظبي اجتماعًا لفريق العمل الروسي–الأمريكي المعني بالقضايا الاقتصادية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.