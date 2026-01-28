بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال بوتين:" ندعم جهود الدولة السورية لاستعادة جميع الأراضي".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين سحب القوات الروسية المتمركزة في القاعدة الجوية بسوريا من صلاحيات وزارة الدفاع الروسية، في خطوة تعكس إعادة تنظيم إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضح البيان أن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف إلى نقل مسؤولية القوات العاملة في القاعدة الجوية إلى هيئة أو جهة أخرى تتبع مباشرة للقيادة العليا الروسية، بعيدًا عن الإشراف المباشر لوزارة الدفاع.