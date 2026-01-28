الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الكرملين أعلن سحب القوات الروسية المتمركزة في القاعدة الجوية بسوريا من صلاحيات وزارة الدفاع الروسية، في خطوة تعكس إعادة تنظيم إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تغيير في إدارة القوات الروسية

وأوضح البيان أن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف إلى نقل مسؤولية القوات العاملة في القاعدة الجوية إلى هيئة أو جهة أخرى تتبع مباشرة للقيادة العليا الروسية، بعيدًا عن الإشراف المباشر لوزارة الدفاع.

أبعاد القرار وتأثيره المحتمل

يأتي هذا التطور في ظل الاهتمام الروسي المستمر بموقعها العسكري في سوريا، وقد يترتب على هذا الإجراء تغييرات في إدارة العمليات، وتعزيز المرونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقاعدة الجوية واستراتيجياتها التشغيلية.