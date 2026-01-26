قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل

بيسكوف
بيسكوف
محمد على


 


أعلن الكرملين أن المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل، بعد بدئها منذ أيام في أبوظبي.
 

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاتصالات الثلاثية بشأن التسوية الأوكرانية من المقرر أن تستمر الأسبوع المقبل.

وأكد بيسكوف للصحفيين أن مناقشة بنود منفردة من العملية التفاوضية حول أوكرانيا "سيكون خطأ، وخاصة القيام بذلك بشكل علني".

وقال إن الجزء المتعلق بقضية الأراضي في "صيغة أنكوريج" أساسي بالنسبة لروسيا.

وأضاف: "موقفنا معروف جيدا. "صيغة أنكوريج" قد تم الاتفاق عليها، وتم التوصل إلى تفاهم مناسب مع المفاوضين الأمريكيين ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتجري المفاوضات حاليا على مستوى الخبراء، ويقود فريق عمل هذه الجهود. أما المفاوضات المباشرة فهي في مراحلها الأولية".

أضاف: "سيكون من الخطأ توقع أي نتائج ملموسة" من الاتصالات الثلاثية الأولية بشأن التسوية الأوكرانية، حيث أن هذه مسألة معقدة للغاية، وتتضمن قضايا معقدة على جدول الأعمال. 

ولكن مجرد بدء هذه الاتصالات بطريقة بناءة يعد أمرًا إيجابيًا. إلا أن هناك عملًا كبيرًا ينتظرنا".

وأكد بيسكوف أنه من المقرر أن تستمر الاتصالات الثلاثية بشأن التسوية الأوكرانية الأسبوع المقبل، مضيفا: "لا أستطيع أن أعطيكم تاريخًا محددًا الآن".

ويشار إلى أن عاصمة الإمارات كانت قد شهدت مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية. وعقدت المفاوضات بشكل مغلق.

ووصف ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت بأنها بناءة، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية.

المحادثات أوكرانيا الأسبوع المقبل الأمريكيين روسيا بيسكوف

