عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترامب :الإدارة "تراجع كل شيء" بشأن حادثة إطلاق النار في مينيابوليس

محمد على

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نُشرت يوم الأحد، بأن إدارته "تُراجع كل شيء وستتخذ قرارًا" بشأن حادث إطلاق النار في مينيابوليس.

سحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة

وأشار التقرير أيضًا إلى استعداد ترامب لسحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة من منطقة مينيابوليس في نهاية المطاف.

وقال ترامب للصحيفة: "سنغادر في وقت ما. لقد قمنا بعمل رائع، وقاموا بعمل ممتاز"، لكنه لم يُحدد إطارًا زمنيًا لمغادرة العملاء".

 وأضاف: "سنترك مجموعة أخرى من الأشخاص هناك لمكافحة الاحتيال المالي".

 يُذكر أن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة أليكس بريتي يوم السبت كان ثاني حادث إطلاق نار مميت هذا الشهر على يد ضباط الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس.

زعمت إدارة ترامب أن بريتي اعتدى على ضباط الهجرة ، مما اضطرهم لإطلاق النار دفاعًا عن النفس، لكن تسجيلات الفيديو تُظهر أن بريتي أُصيب بعدة رصاصات بينما كان مُقيدًا على الأرض من قِبل مجموعة من الضباط.

وفي سياق منفصل، حمّل ترامب، في منشور مطوّل على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد، القيادة الديمقراطية في المدن والولايات مسؤولية مقتل أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، وذلك لرفضها الامتثال لحملته المستمرة ضد الهجرة.

