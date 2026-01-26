ترامب :الإدارة "تراجع كل شيء" بشأن حادثة إطلاق النار في مينيابوليس

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نُشرت يوم الأحد، بأن إدارته "تُراجع كل شيء وستتخذ قرارًا" بشأن حادث إطلاق النار في مينيابوليس.

سحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة

وأشار التقرير أيضًا إلى استعداد ترامب لسحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة من منطقة مينيابوليس في نهاية المطاف.

وقال ترامب للصحيفة: "سنغادر في وقت ما. لقد قمنا بعمل رائع، وقاموا بعمل ممتاز"، لكنه لم يُحدد إطارًا زمنيًا لمغادرة العملاء".

وأضاف: "سنترك مجموعة أخرى من الأشخاص هناك لمكافحة الاحتيال المالي".

يُذكر أن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة أليكس بريتي يوم السبت كان ثاني حادث إطلاق نار مميت هذا الشهر على يد ضباط الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس.

زعمت إدارة ترامب أن بريتي اعتدى على ضباط الهجرة ، مما اضطرهم لإطلاق النار دفاعًا عن النفس، لكن تسجيلات الفيديو تُظهر أن بريتي أُصيب بعدة رصاصات بينما كان مُقيدًا على الأرض من قِبل مجموعة من الضباط.

وفي سياق منفصل، حمّل ترامب، في منشور مطوّل على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد، القيادة الديمقراطية في المدن والولايات مسؤولية مقتل أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، وذلك لرفضها الامتثال لحملته المستمرة ضد الهجرة.