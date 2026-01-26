بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لا تعتزم الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع الصين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال كارني في تصريحات صحفية: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA)، نلتزم بعدم الدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي لا تمتلك نظام اقتصاد سوق دون إخطار الشركاء مسبقا. ليس لدينا مثل هذه الخطط فيما يتعلق بالصين أو أي اقتصاد آخر لا يملك نظام اقتصاد السوق".

وأشار أيضا إلى أنه تم حل "بعض القضايا" التي ظهرت في العلاقات الكندية الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي تصريحات كارني بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كندا تدمر نفسها بنفسها من خلال التعاون مع الصين.

وأكد أنه إذا توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورا لرسوم جمركية بنسبة 100%.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) أن كارني كان يشير في حديثه إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع بكين بشأن السيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها.