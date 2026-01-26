جرى إلغاء أكثر من 11400 ألف رحلة جوية جراء عاصفة شتوية تجتاح أمريكا وسط حالة طوارئ أعلنها دونالد ترامب.

أثرت العاصفة الثلجية والجليدية والرياح بشدة على السفر الجوي، حيث اضطرت شركات الطيران الكبرى إلى إلغاء أكثر من 11400 ألف رحلة جوية أمريكية، وفقًا لخدمة التتبع فلايت آوار .

تم إغلاق مطار رونالد ريجان، الواقع في شمال ولاية فرجينيا على الجانب الآخر من نهر بوتوماك من واشنطن، بشكل كامل فعلياً.

أظهرت بيانات فلايت آوار أن المطارات التي تخدم مناطق حضرية أخرى، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وشارلوت بولاية كارولينا الشمالية، شهدت إلغاء ما لا يقل عن 80 بالمائة من رحلاتها يوم الأحد.

انتشرت عاصفة شتوية قوية يوم الأحد، مصحوبة بمزيج مشل من الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة من وادي أوهايو وجنوب الوسط إلى نيو إنجلاند، وتفاقمت هذه العاصفة بسبب البرد القارس الذي اجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة شرق جبال روكي.

تم إصدار تحذيرات من عاصفة شتوية لمعظم الثلث الشرقي من الولايات المتحدة، والتي تغطي 118 مليون شخص، حيث أدى الصقيع الشديد إلى إجهاد إمدادات الطاقة في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومطولة في السفر.

تم تحذير ما يقدر بنحو 157 مليون أمريكي بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة لمواجهة البرد الذي يسجل درجات حرارة تحت الصفر على طول الحدود الكندية وفي أقصى الجنوب حتى خليج المكسيك.

رافقت موجة البرد القطبية ظروف عاصفة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة - وهي مقياس لمدى الشعور بالبرد بناءً على معدل فقدان الحرارة من الجسم - إلى ما دون 50 درجة فهرنهايت في السهول الشمالية.

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول إنها حشدت قوات الحرس الوطني في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون للمساعدة في استجابة الولاية الطارئة للعاصفة.