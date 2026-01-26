قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إلغاء أكثر من 11400 ألف رحلة جوية جراء عاصفة شتوية تجتاح أمريكا

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
محمد على

جرى إلغاء أكثر من 11400 ألف رحلة جوية جراء عاصفة شتوية تجتاح أمريكا وسط حالة طوارئ أعلنها دونالد ترامب.

أثرت العاصفة الثلجية والجليدية والرياح بشدة على السفر الجوي، حيث اضطرت شركات الطيران الكبرى إلى إلغاء أكثر من  11400 ألف رحلة جوية أمريكية، وفقًا لخدمة التتبع فلايت آوار .

تم إغلاق مطار رونالد ريجان، الواقع في شمال ولاية فرجينيا على الجانب الآخر من نهر بوتوماك من واشنطن، بشكل كامل فعلياً.

أظهرت بيانات فلايت آوار  أن المطارات التي تخدم مناطق حضرية أخرى، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وشارلوت بولاية كارولينا الشمالية، شهدت إلغاء ما لا يقل عن 80 بالمائة من رحلاتها يوم الأحد.

انتشرت عاصفة شتوية قوية يوم الأحد، مصحوبة بمزيج مشل من الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة من وادي أوهايو وجنوب الوسط إلى نيو إنجلاند، وتفاقمت هذه العاصفة بسبب البرد القارس الذي اجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة شرق جبال روكي.

تم إصدار تحذيرات من عاصفة شتوية لمعظم الثلث الشرقي من الولايات المتحدة، والتي تغطي 118 مليون شخص، حيث أدى الصقيع الشديد إلى إجهاد إمدادات الطاقة في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومطولة في السفر.

تم تحذير ما يقدر بنحو 157 مليون أمريكي بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة لمواجهة البرد الذي يسجل درجات حرارة تحت الصفر على طول الحدود الكندية وفي أقصى الجنوب حتى خليج المكسيك.

رافقت موجة البرد القطبية ظروف عاصفة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة - وهي مقياس لمدى الشعور بالبرد بناءً على معدل فقدان الحرارة من الجسم - إلى ما دون 50 درجة فهرنهايت في السهول الشمالية.

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول إنها حشدت قوات الحرس الوطني في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون للمساعدة في استجابة الولاية الطارئة للعاصفة.

