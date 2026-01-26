قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

انهيار جزئي في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

انهيار جزئي في أحد شوارع الرياض
انهيار جزئي في أحد شوارع الرياض
هاجر رزق

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انهيارا جزئيا للتربة في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، تسبب به تنفيذ أعمال حفر أحد المشاريع، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقد أغلق طريق العليا باتجاه الشمال أمام مبنى هيئة المهندسين، بعد انهيار أرضي ناتج عن كسر 3 أنابيب للمياه وتصريف السيول والصرف الصحي، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال نزح المياه والمعالجة في الموقع.

وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) أنه تلقى بلاغا عند الساعة 2:20 ظهرا من يوم الجمعة 23 يناير، بشأن حدوث انهيار خطير في أحد الشوارع، حيث باشرت الفرق الرقابية التابعة للمركز الموقع فورا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد بأن أثار أعمال الحفر امتدت إلى المرافق المجاورة، مما أثّر على أصول البنية التحتية، وتسبب بانكسار أحد أنابيب المياه، نتج عنه تجمّع المياه المتبقية في الأنابيب في ذات الموقع بكميات كبيرة.

وأكد المركز أن الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين مستقرة دون تأثر، إذ فعّلت الجهات الخدمية خطط الطوارئ المعتمدة لديها مباشرة لاحتواء أثر الحادث وضمان استمرارية الخدمات، كما جرى تأمين الموقع وعزل الأصول المتضررة، وفقاً لبيان صادر عن المركز، اليوم.

وثمن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الجهود المبذولة من أمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للمرور، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وما أظهروه من جاهزية عالية وتكامل في الأدوار واستجابة سريعة أسهمت في الحد من آثار الحادث.

وسائل التواصل الاجتماعي انهيارا جزئيا الرياض السعودية أعمال حفر طريق العليا

