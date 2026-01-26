قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جاوة الإندونيسية إلى 17 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 17 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 17 قتيلا
أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 17 قتيلا، وذلك مع دخول عمليات البحث والإنقاذ يومها الثالث.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قوله إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة "باندونج الغربية" بلغ 17 شخصا، وذلك دون التطرق إلى عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذي بلغ وفقا للحصيلة الأولية 80 شخصا.

ويقوم رجال الإنقاذ بمساعدة قوات الجيش والشرطة والمتطوعين بعمليات الحفر يدويا للبحث عن المفقودين، ذلك إلى جانب نشر السلطات لطائرات بدون طيار ووحدات من الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بحثا عن الضحايا.

وتسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تضرر عدد من المنازل وإجبار عشرات الأشخاص على ترك منازلهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي جزيرة جاوة الإندونيسية دخول عمليات البحث قناة تشانيل نيوز آشيا الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث منطقة باندونج الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 124 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقود بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة المرأة المسنة

ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة السيدات المسنات

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد