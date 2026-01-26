ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جاوة الإندونيسية إلى 17 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 17 قتيلا، وذلك مع دخول عمليات البحث والإنقاذ يومها الثالث.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قوله إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة "باندونج الغربية" بلغ 17 شخصا، وذلك دون التطرق إلى عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذي بلغ وفقا للحصيلة الأولية 80 شخصا.

ويقوم رجال الإنقاذ بمساعدة قوات الجيش والشرطة والمتطوعين بعمليات الحفر يدويا للبحث عن المفقودين، ذلك إلى جانب نشر السلطات لطائرات بدون طيار ووحدات من الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بحثا عن الضحايا.

وتسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تضرر عدد من المنازل وإجبار عشرات الأشخاص على ترك منازلهم.