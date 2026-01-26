كوريا الجنوبية تعتزم بناء مفاعلين نوويين جديدين بحلول عام 2038

قال وزير المناخ والطاقة والبيئة الكوري الجنوبي كيم سونج-هوان اليوم /الاثنين/، إن سول ستبني مفاعلين نوويين جديدين بحلول عام 2038 على أبعد تقدير كما هو مخطط وسط تزايد الطلب على الطاقة النظيفة.



وأضاف كيم، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإنجاز بناء مفاعلين نوويين كبيرين بين عامي 2037 و2038 وفقا للخطة الأساسية الـ11 التي وضعتها الإدارة السابقة.



وأوضح كيم أنه من أجل التصدي لتغير المناخ، يجب خفض انبعاثات الكربون في جميع القطاعات، ولخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، من الضروري خفض توليد الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي المسال، ولذا فإن البلاد بحاجة إلى عمليات تشغيل أنظمة الطاقة التي تركز على الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وبموجب الخطة، ستبدأ شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية قريبا عملية تقديم العطاءات لاختيار المدن أو البلدات التي ستستضيف المفاعلين الجديدين بحلول عام 2027.



وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة من هيئة الرقابة على السلامة النووية بشأن الخطة بحلول عام 2031 لإكمال البناء بين عامي 2037 و2038.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حول الخطة الأساسية الـ12 المقترحة لتوريد الكهرباء والطلب عليها، والتي تحدد خطة توريد الطاقة لكوريا الجنوبية في الفترة بين 2026 و 2040.