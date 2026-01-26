قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب

فاطمة أردشير لاريجاني
فاطمة أردشير لاريجاني
هاجر رزق

شن عدد من الأمريكيين والإيرانيين حملة على مواقع التواصل من أجل إقالة فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من جامعة إيموري الأمريكية، حيث كانت تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب.

دعوات لإقالة أبنة لاريجاني

كما نظم عدد من الإيرانيين تجمعاً خارج معهد وينشيب للسرطان، مطالبين بإقالة ابنة لاريجاني، بسبب دور والدها في قمع الاحتجاجات داخل إيران.

و عقب تصاعد الدعوات المطالبة بإقالتها، أكدت جامعة إيموري الأميركية أنها فصلت فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي فرضت عليه عقوبات اميركية قبل نحو 10 أيام.

وقال معهد وينشيب للسرطان التابع للجامعة، حيث كانت تعمل فاطمة: إن ابنة مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية لم تعد موظفة في جامعة إيموري، وفق ما نقلت شبكة "إيران إنترناشونال".

إلا أن الجامعة لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول القرار. ولم توضح ما إذا كان فصل فاطمة مرتبطاً بشكل مباشر بالعقوبات الأميركية، لكنها أكدت أن "توظيف العاملين لديها يتم بالكامل وفقاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة".

ووصف الموقع الرسمي للجامعة أبحاثها بأنها تركز على "اكتشاف أهداف علاجية جديدة وتحديد آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة".، لكن صفحة سيرتها الذاتية لم تعد متاحة على الموقع الإلكتروني للجامعة عقب اتخاذ قرار فصلها يوم السبت.

ودعا عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية جورجيا، بادي كارتر، في وقت سابق هذا الأسبوع إلى فصلها وسحب ترخيصها الطبي في ولاية جورجيا. وكتب كارتر في رسالة موجّهة إلى الجامعة وإلى مجلس جورجيا الطبي المركّب أن علي لاريجاني "دعا مؤخراً وبشكل علني إلى ممارسة العنف ضد الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة"، أثناء توليه منصباً أمنياً رفيعاً، معتبراً أن استمرار عمل ابنته في علاج المرضى داخل الولايات المتحدة أمر غير مقبول.

كما اعتبر أن "السماح لشخص تربطه صلات عائلية وثيقة بمسؤول أمني إيراني رفيع بشغل مثل هذا المنصب ينطوي على مخاطر تهدد ثقة المرضى وسلامة المؤسسات والأمن القومي".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت قبل أكثر من أسبوع، عقوبات على علي لاريجاني، بتهمة تنسيق السلطات الإيرانية على المحتجين، إضافة إلى دعوته العلنية القوات الأمنية إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين.

فاطمة أردشير لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جامعة إيموري الأمريكية علي لاريجاني كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مصر تتقدم 93 مركزا في مؤشر الجريمة.. نواب: يعكس كفاءة أجهزة الدولة

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

قانون العمل

ضوابط متعددة لتدريب العمال في قانونهم الجديد

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد