المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي للتعاون الاقتصادي يتوجه إلى كندا

توجه كانج هون سيك، رئيس سكرتارية مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الإثنين إلى كندا؛ في زيارة تهدف إلى دعم عرض كوريا الجنوبية للفوز بمشروع الغواصات الكندي الضخم، حيث تتنافس بلاده مع ألمانيا على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 60 تريليون وون (9ر40 مليار دولار أمريكي).

وتعهد كانج - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين هذه الصفقة بعد أن أصبحت المنافسة حاليا بين كوريا الجنوبية وألمانيا، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مطار "إنتشون الدولي" قبل مغادرته البلاد.

وقال كانج إن كندا تعتبر التعاون الصناعي - بما في ذلك خلق فرص العمل - معيارا رئيسيا إلى جانب أداء الغواصات وسعرها، مشيرا إلى أنه سينقل التزام كوريا الجنوبية بتوسيع التعاون الصناعي والأمني ​​في اجتماعاته مع كبار المسئولين الكنديين.

ولفت كانج إلى أن مشروع الغواصات هو أحد أكبر الصفقات الدفاعية التي تسعى الحكومة إلى إبرامها، مشيرا إلى أنه في حال نجاحه فإنه سيخلق أكثر من 20 ألف وظيفة في أكثر من 300 شركة شريكة.

ويضم الوفد الذي يترأسه كانج - بصفته المبعوث الخاص للرئيس لي جاي ميونج للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي - خلال زيارته إلى كندا عددا من المسئولين البارزين ومن بينهم وزير الصناعة كيم جونج كوان ومسئولين تنفيذيين من شركات "هانوا" و"إتش دي هيونداي" للصناعات الثقيلة ومجموعة "هيونداي موتور".