عاجل | الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

محمد على

قامت الخطوط الجوية البريطانية بتعليق رحلاتها بشكل مؤقت إلى تل أبيب ووجهات أخرى في الشرق الأوسط .

وعلّقت شركات الطيران الأوروبية مجموعة من رحلاتها إلى دبي ووجهات أخرى في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تثير مخاوف بشأن سلامة الطيران. 

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فترة من عدم اليقين المتزايد المرتبط بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم عمليات الطيران عبر المجال الجوي الحساس بشكل عاجل.

تُعد دبي، من بين الوجهات المتأثرة بالإلغاءات المؤقتة وتعليق الرحلات.

وأشارت شركات الطيران إلى البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة والحاجة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية كأسباب رئيسية لقراراتها، مع التأكيد على أنه يمكن استئناف الخدمات بمجرد استقرار الأوضاع وموافقة تقييمات المخاطر.


ألغت الخطوط الجوية الفرنسية مؤقتاً رحلاتها بين باريس ودبي يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى الوضع الإقليمي المتقلب.

استأنفت شركة الطيران عملياتها لاحقاً مع استمرارها في مراقبة التطورات عن كثب.

تبنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) نهجاً أوسع، حيث علقت الرحلات الجوية إلى دبي والرياض والدمام وتل أبيب حتى إشعار آخر.

كما أكدت شركة الطيران الهولندية أنها تتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل وأجزاء من الخليج العربي كإجراء احترازي.

وقد اتخذت شركات طيران أوروبية أخرى خطوات مماثلة، مثل لوكس إير والخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران منخفضة التكلفة ترانسافيا ، التي ألغت رحلات نهاية الأسبوع إلى دبي، مع تأكيد بيانات تتبع الرحلات الجوية على حدوث هذه الاضطرابات.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد علقت بالفعل رحلاتها إلى البحرين.

ألغت شركة لوفتهانزا رحلاتها إلى طهران حتى 29 مارس، مع الإبقاء على عمليات محدودة خلال النهار إلى تل أبيب وعمان حتى نهاية الشهر.

يحذر المحللون من أن مثل هذا الخطاب يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للطيران المدني، لا سيما بالنظر إلى التوترات الداخلية في إيران واحتمال حدوث تصعيد إقليمي إضافي.

