السفير الروسي في كاراكاس: شركاتنا تواصل استخراج النفط في فنزويلا

أكد السفير الروسي لدى فنزويلا سيرجي ميليك-باغداساروف استمرار الشركات النفطية الروسية في عملياتها داخل الأراضي الفنزويلية.



وقال ميليك-باغداساروف في تصريحات صحفية: "شركاتنا مستمرة في العمل هنا، كانت تعمل وما زالت وستواصل العمل في مجال استخراج النفط"، مشددا على التزام روسيا الكامل بتنفيذ العقود الموقعة بغض النظر عن أي تطورات سياسية مستقبلية، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن العمليات النفطية تتم وفق نموذج شراكة محدد، حيث يجري استخراج النفط بالتعاون مع الجانب الفنزويلي، فيما تبقى صلاحية التصرف في الإنتاج للطرف الفنزويلي حصرا.

وأضاف: "نستخرج النفط مع الفنزويليين، لكنهم من يتصرفون به، فجميع عقودنا تنص على الاستخراج المشترك وليس التسويق المشترك".

وشدد السفير على أن الشركات الروسية ستواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل كامل، مهما كانت القرارات التي قد تتخذها القيادة الفنزويلية مستقبلا.

