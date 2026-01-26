صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا

أصيب 89 برازيليا، بينهم 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى؛ لتلقي رعاية طبية مكثفة، وذلك خلال مشاركتهم، أمس الأحد/ في مظاهرة مؤيدة للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في العاصمة (برازيليا).

ووفقًا لخدمات الطوارئ، تسببت صاعقة برق بالقرب من حواجز معدنية في إصابة عدد من المشاركين الذين اتكأوا عليها أثناء التجمع.. بينما حذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet) في وقت سابق من خطر الصواعق والرياح القوية والأمطار الغزيرة في العاصمة الفيدرالية.

وأفاد رجال الإطفاء، بأن صاعقة ضربت تجمعا لأنصار بولسونارو .. ويحتجز في سجن على مشارف المدينة - بأن 47 من المصابين نٌقلوا إلى المستشفى، بينهم 11 شخصا يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة.

وأفاد مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الحشد، الذي تجمع بالقرب من ساحة (كروزيرو)، فوجئ فجأة بوميض ضوء وضجيج هائل.

ويقبع الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، في سجن بابودا في برازيليا.. والذي يقضي عقوبة بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة انقلاب.

ويعاني من مشاكل صحية خطيرة، من بينها تعرضه لهجوم بسكين عام 2018 خلال الحملة الانتخابية، ما استدعى خضوعه لعدة عمليات جراحية كبرى.