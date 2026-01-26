من معرض الكتاب.. اتفاق مصري - فلسطيني على ضرورة إعمار غزة ورفض التهجير

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين تنظيم ندوة فكرية موسعة بعنوان (غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة)، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والسفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونورهان مرسي ممثلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مصر، فيما أدار الندوة خالد عكاشة رئيس مؤسسة نواة.

وأكد خالد عكاشة، أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة راسخة في الوعي الوطني المصري، باعتبارها قضية أمن قومي تمثل أحد الثوابت الاستراتيجية للدولة المصرية، وتحظى بحضور دائم في الفعاليات الفكرية الكبرى.

من جانبه، أعرب السفير دياب اللوح عن تقدير دولة فلسطين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، للدور المصري التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال سندًا سياسيًا وإنسانيًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في مختلف المراحل.

رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة

وأكد اللوح، أن قطاع غزة يواجه واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخه، في ظل ما خلفته الحرب من دمار شامل طال البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل بالشراكة مع مصر والدول الصديقة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتهيئة الأرضية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد السفير الفلسطيني على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، رافضًا أي محاولات لتقسيم الوطن أو تهجير سكان القطاع، ومؤكدًا التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على سيادة القانون ووحدة السلاح وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة ينطلق من القاهرة، مؤكدًا أن جهود إعادة البناء يجب ألا تصرف الأنظار عن الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، ولا عن الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطينية.

وثمّن السفير اللوح الدور الحيوي لوكالة (الأونروا)، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكينها من مواصلة أداء مهامها الإنسانية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإغاثة داخل القطاع.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن ما يجري في غزة يمثل مأساة إنسانية غير مسبوقة، محذرًا من كارثة بيئية وصحية واسعة النطاق نتيجة الدمار الهائل، مشيرًا إلى امتلاك مصر الخبرات الهندسية والقدرات الفنية التي تؤهلها للقيام بدور رئيسي في إعادة الإعمار.

وشدد السفير محمد بدر الدين زايد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، ومشيرًا إلى امتلاك القاهرة خبرات ممتدة في ملفات إعادة الإعمار وإدارة الأزمات

وأوضحت نورهان مرسي، ممثلة الأونروا، أن الوكالة تواجه تحديات جسيمة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن قطاع غزة يشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، محذرة من أن أي تعطيل لعمل الأونروا سينعكس مباشرة على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.