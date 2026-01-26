الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران ستؤدي إلى زعزعة خطيرة لاستقرار الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال بيسكوف خلال تصريحات صحفية في تقييمه للعدوان الأمريكي المحتمل ضد إيران: "هذا يعني بلا شك خطوة أخرى قد تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".





وأكد أن موسكو تواصل بذل جهودها للمساهمة في تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مشددا على أهمية اللجوء إلى الحوار السلمي.





وأضاف: "نتوقع من جميع الأطراف المعنية ضبط النفس والتوجه نحو المفاوضات السلمية حصريا لتسوية المشكلات الملحة".





يأتي هذا التحذير الروسي في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.





وفي ذات السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه نحو إيران تحسبا لأي طارئ.