عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
للقيادات فقط| وظائف شاغرة بالمركز القومي للبحوث.. الشروط وطريقة التقديم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر وظائف شاغرة لديه، تتمثل في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة المركز، بهدف توفير الدعم الفني لرئيس المركز والتواصل الفعال بينه وبين الإدارات والجهات المختلفة داخل وخارج المركز وتحسين الصورة الذهنية للمركز، مع توضيح شروط ومتطلبات هذه الوظيفة.

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة بالمركز القومي للبحوث، يتم التقديم عليها حتى 26 فبراير 2026، حيث تقدم الطلبات بالمستندات اللازمة للوظيفة باسم رئيس المركز القومي للبحوث في شارع التحرير الدقي، مع توضيح مهام رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة المركز القومي للبحوث فيما يلي:

ـ التوجيه بمتابعة التكليفات والتأشيرات والتوصيات الصادرة من رئيس المركز، ومدى إنجازها في الوقت المناسب.

ـ المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والقيام بتمثيل المركز في المحافل المختلفة وفقا للتكليف الصادر له.

ـ التوجيه باستلام وطباعة المراسلات والموضوعات والتقارير الواردة، ودراسة محتواها وتلخيصها ومراجعتها قبل العرض على رئيس المركز.

ـ الإشراف على وضع الأجندة الخاصة بزيارات ومقابلات واجتماعات رئيس المركز داخل وخارج المركز.

ـ التوجيه بالدعوة للاجتماعات التي يقرها رئيس المركز، وتوزيع أجندة الاجتماع على المشاركين قبل بدء الاجتماع ومتابعتها.

ـ القيام بالرد على كافة الأنشطة الإعلامية وتحسين الصورة الذهنية للمركز، والقيام بجميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بعمل الوظيفة.

وفقا للإعلان المنشور عبر بوابة الوظائف الحكومية، يشترط للتقديم على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة المركز، أن يستوفي ما يلي:

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

ـ المعرفة الكافة بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ـ القدرة على القيادة والتوجيه، واتخاذ القرار.

ـ امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والتفاوض والعرض.

ـ القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

ـ قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة من داخل الجهاز الإداري للدولة.

ـ أو قضاء مدة كلية مقدراها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ اجتياز البرامج التدريبية اللازمة بنجاح في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ـ كما يلزم في المتقدمين الحصول على مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل.

ـ بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به:

ـ تاريخ الميلاد.

ـ التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

ـ تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة.

ـ الجزاءات موضحا بها الجزءات التأديبية الموقعة على المتقدم حالة وجودها، وما صدر ضده من أحكام قضائية.

ـ الخبرة النوعية والزمنية.

ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم.

ـ الدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

ـ خطابات الشكر والتقدير، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

ـ المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد 8 أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

ـ عدد 8 صور شخصية حديثة 4×6 + عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ وبعد دراسة الطلبات المقدمة سيتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية.

للقيادت فقط وظائف شاغرة بالمركز القومي للبحوث المركز القومي للبحوث وظائف شاغرة بوابة الوظائف الحكومية

