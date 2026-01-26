قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

فرص عمل جديدة.. وزارة العمل تعلن عن 100 وظيفة فنية وعمالية بالإسماعيلية
ولاء خنيزي

أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل جديدة داخل إحدى شركات الغزل والنسيج العاملة بالمنطقة الحرة العامة في الإسماعيلية، على مساحة 200 فدان، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم فرص التشغيل.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الهادفة إلى تكثيف جهود توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي وينعكس إيجابًا على سوق العمل.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وأوضحت الوزارة أن الفرص المعلنة تشمل عددًا من التخصصات الفنية والعمالية، تتمثل في:

  • 50 مشغل حياكة
  • 10 فني نسيج دائري
  • 10 فني صباغة منسوجات
  • 5 ميكانيكي نسيج دائري
  • 15 عامل جودة
  • 10 عمال تعبئة

وأكدت أن الأجور تُحدد وفقًا للخبرة والكفاءة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى حوافز انتظام وإنتاج مشجعة.

مزايا وظيفية متكاملة

وأشار بيان وزارة العمل إلى أن الشركة توفر مجموعة من المزايا للعاملين، من بينها التأمين الصحي، وسداد كامل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ووسائل انتقال مجانية من وإلى مقر العمل، ووجبة ساخنة يومية، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية معتمدة لرفع الكفاءة المهنية، وتوفير حضانة مجانية لأبناء العاملين والعاملات، على أن يبدأ سن التقدم من 18 عامًا.

متابعة حكومية لسوق العمل

وفي هذا الإطار، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة لتنشيط سوق العمل وربط الباحثين عن وظائف بالفرص المتاحة داخل القطاع الخاص، مشددة على حرص الوزارة على متابعة مصداقية فرص العمل المعلنة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل.

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم متاح للراغبين من خلال التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (200 فدان)، مؤكدة استمرار الوزارة في الإعلان عن فرص عمل جديدة تباعًا بمختلف المحافظات، دعمًا لاستقرار سوق العمل وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

فرص عمل وزارة العمل فرصة عمل وظيفة وظائف الإسماعيلية شركات الغزل والنسيج

