قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا

بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
ولاء خنيزي

بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، والتي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع، قدّم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريرًا فنيًا مفصلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمّن ثلاث توصيات أساسية تستهدف تطوير الأداء العام، وبناء منتخب أكثر قدرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.

التوصية الأولى: فتح أبواب الاحتراف الخارجي مبكرًا

في مقدمة توصياته، شدد حسام حسن على أهمية تذليل العقبات أمام احتراف اللاعبين المصريين بالخارج، خاصة في سن صغيرة. 

ودعا إلى تعزيز التواصل مع الأندية المحلية لتسهيل انتقال الناشئين واللاعبين الصاعدين إلى الدوريات الخارجية، مؤكدًا أن الاحتكاك المبكر بالمستويات القوية أصبح عنصرًا حاسمًا لتكوين لاعبين مؤهلين لمجاراة الطفرة الكبيرة التي تشهدها الكرة الأفريقية.

التوصية الثانية: إعادة ضبط ملف المحترفين الأجانب

التوصية الثانية تمثلت في تقليص أعداد اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري، في ظل التأثير السلبي لزيادة عددهم على مشاركة العناصر المحلية.

وأوضح المدير الفني أن بعض المراكز المهمة، مثل الظهير الأيسر وقلب الدفاع والمهاجم الصريح، تضررت من الاعتماد المفرط على المحترفين، ما انعكس على خيارات المنتخب الوطني الفنية.

التوصية الثالثة: منح الثقة لجيل الناشئين

أما التوصية الثالثة، فركزت على ضرورة منح الفرصة للاعبين مواليد 2005 و2006 و2007 للمشاركة بشكل منتظم في الدوري الممتاز مع أنديتهم. 

وأكد حسام حسن أن إشراك هذه الفئة العمرية في المنافسات الرسمية سيسهم في صقل خبراتهم وتسريع عملية إعدادهم للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

مشاركة مصر في البطولة

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، محتلاً المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. 

انتهت المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 لصالح المنتخب النيجيري، ليحصد الميدالية البرونزية، بينما عاد الفراعنة بتجربة مهمة واستخلاص دروس أساسية لتطوير أدائهم في المستقبل.

ويظل منتخب مصر الرقم القياسي في تاريخ البطولة، حيث خاض حتى الآن 118 مباراة، محققًا أكبر عدد من الانتصارات بواقع 64 فوزًا، وسجل 184 هدفًا. 

هذه الإحصائيات تؤكد التاريخ العريق للكرة المصرية، وتبرز أهمية العمل على الاستمرار في تعزيز قدرات المنتخب للحفاظ على مكانته القارية والدفاع عن هيبته الأفريقية.

حسام حسن منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية المدير الفني للمنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

بيراميدز

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

اربيلوا

محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

دوري مرتبط الطائرة

نتائج الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد