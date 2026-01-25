بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا

بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، والتي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع، قدّم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريرًا فنيًا مفصلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمّن ثلاث توصيات أساسية تستهدف تطوير الأداء العام، وبناء منتخب أكثر قدرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.

التوصية الأولى: فتح أبواب الاحتراف الخارجي مبكرًا

في مقدمة توصياته، شدد حسام حسن على أهمية تذليل العقبات أمام احتراف اللاعبين المصريين بالخارج، خاصة في سن صغيرة.

ودعا إلى تعزيز التواصل مع الأندية المحلية لتسهيل انتقال الناشئين واللاعبين الصاعدين إلى الدوريات الخارجية، مؤكدًا أن الاحتكاك المبكر بالمستويات القوية أصبح عنصرًا حاسمًا لتكوين لاعبين مؤهلين لمجاراة الطفرة الكبيرة التي تشهدها الكرة الأفريقية.

التوصية الثانية: إعادة ضبط ملف المحترفين الأجانب

التوصية الثانية تمثلت في تقليص أعداد اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري، في ظل التأثير السلبي لزيادة عددهم على مشاركة العناصر المحلية.

وأوضح المدير الفني أن بعض المراكز المهمة، مثل الظهير الأيسر وقلب الدفاع والمهاجم الصريح، تضررت من الاعتماد المفرط على المحترفين، ما انعكس على خيارات المنتخب الوطني الفنية.

التوصية الثالثة: منح الثقة لجيل الناشئين

أما التوصية الثالثة، فركزت على ضرورة منح الفرصة للاعبين مواليد 2005 و2006 و2007 للمشاركة بشكل منتظم في الدوري الممتاز مع أنديتهم.

وأكد حسام حسن أن إشراك هذه الفئة العمرية في المنافسات الرسمية سيسهم في صقل خبراتهم وتسريع عملية إعدادهم للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

مشاركة مصر في البطولة

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، محتلاً المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

انتهت المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 لصالح المنتخب النيجيري، ليحصد الميدالية البرونزية، بينما عاد الفراعنة بتجربة مهمة واستخلاص دروس أساسية لتطوير أدائهم في المستقبل.

ويظل منتخب مصر الرقم القياسي في تاريخ البطولة، حيث خاض حتى الآن 118 مباراة، محققًا أكبر عدد من الانتصارات بواقع 64 فوزًا، وسجل 184 هدفًا.

هذه الإحصائيات تؤكد التاريخ العريق للكرة المصرية، وتبرز أهمية العمل على الاستمرار في تعزيز قدرات المنتخب للحفاظ على مكانته القارية والدفاع عن هيبته الأفريقية.