عيار 21 يواصل الصعود.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها القوي، اليوم الأحد 25 يناير 2026، مسجلة قفزة ملحوظة داخل محال الصاغة، وسط حالة من الترقب تسود أوساط المواطنين والمستثمرين، مع تصاعد الأسعار العالمية وزيادة الإقبال المحلي على الشراء.

وسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المصريين، ارتفاعًا لافتًا وصل به إلى مستويات غير مسبوقة، في زيادة مفاجئة أعادت الجدل حول مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة بشعبة الذهب أن الارتفاع الحالي جاء نتيجة تفاعل عدة عوامل في مقدمتها صعود سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب تنامي الطلب المحلي على الذهب باعتباره وسيلة آمنة للتحوط والادخار في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية

وأوضحت شعبة الذهب أن الأسعار المعلنة تخص سعر الجرام دون احتساب المصنعية أو الدمغة، لافتة إلى أن السعر النهائي يختلف من تاجر لآخر حسب نوع المشغولات وتكلفة التشغيل.

عيار 24

سجل الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7669 جنيهًا للجرام دون مصنعية، ويظل من الأعيرة الأقل إقبالًا داخل السوق المحلية.

عيار 21

قفز سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 6710 جنيهات للجرام بدون مصنعية، محققًا زيادة قدرها حوالي 55 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، خاصة بعد إضافة المصنعية.

عيار 18

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل نحو 5751 جنيهًا للجرام دون مصنعية، ويُقبل عليه بعض المستهلكين باعتباره خيارًا أقل تكلفة من عيار 21.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 53,680 جنيهًا، بزيادة تقترب من 440 جنيهًا، ما عزز اهتمام المستثمرين والمتعاملين بالسوق.

المصنعية وتأثيرها على السعر

تلعب المصنعية دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث تختلف قيمتها من محل لآخر بحسب دقة التصميم وجودة التصنيع.

وتتراوح مصنعية الذهب عيار 21 غالبًا بين 120 و250 جنيهًا للجرام، وقد ترتفع في القطع ذات الماركات أو التصميمات الخاصة.

نظرة مستقبلية

ويرى خبراء سوق الذهب أن الأسعار مرشحة لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثرها بحركة الأسواق العالمية وتغيرات سعر الصرف، مع استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن.