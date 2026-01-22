قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
النقود الورقية.. هل تحمل بين طياتها الجراثيم التي تهدد صحتك؟

ولاء خنيزي

لا شك أن النقود تمثل عصب الحياة اليومية، فهي وسيلة الدفع الأساسية في كل مكان، لكن الدراسات العلمية الحديثة كشفت جانبًا مخفيًا وخطيرًا: النقود ليست مجرد وسيلة تبادل مالي، بل بيئة خصبة للجراثيم والبكتيريا الضارة، وذلك وفقًا لموقع "تايمز ناو".

العملات الورقية.. حاضنة الجراثيم

تُصنع معظم الأوراق النقدية من ألياف قطنية تمتص الرطوبة وبقايا الطعام والعرق، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لبقاء الجراثيم لفترات طويلة. فكل ورقة نقدية تمر بين أيادٍ متعددة، تحمل معها مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

العملات المعدنية.. ليست آمنة بالكامل

رغم أن المعادن المستخدمة في العملات يمكن أن تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، إلا أن العديد من مسببات الأمراض قادرة على البقاء لساعات أو أيام على سطح العملة المعدنية، ما يجعلها أيضًا ناقلًا محتملاً للعدوى، خصوصًا عند تداولها بكثرة.

حجم المشكلة.. إحصاءات مثيرة للقلق

أظهرت الدراسات أن 42% من الأوراق النقدية و13% من العملات المعدنية ملوثة ببكتيريا ضارة مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية، والإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية. وأكد باحثون أستراليون أن كل سنتيمتر مربع من العملة قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة أنواع مختلفة من الميكروبات، ما يزيد من خطورة التعامل المباشر مع النقود، خصوصًا لمن يعانون ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة.

كيف تقلل المخاطر؟

لا يعني هذا أنه يجب التخلي عن النقود، بل يكفي اتباع بعض الإجراءات الوقائية:

  • غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع النقود وقبل الأكل.
  • استخدام معقم اليدين الكحولي عند عدم توفر الماء والصابون.
  • تجنب لمس النقود أثناء إعداد الطعام، وتشجيع المدفوعات الرقمية واللاسلكية كلما أمكن.

مع العلم، أنه ومع تزايد انتشار المدفوعات الرقمية واللاسلكية، أصبح الاعتماد على النقد أقل في العديد من الأماكن، ما يوفر بديلًا أنظف للتعاملات اليومية. ومع ذلك، يظل النقد جزءًا لا غنى عنه من حياتنا، لذا من الضروري التعرف على مخاطره الخفية لاتخاذ إجراءات بسيطة لكنها فعّالة لحماية صحتنا.

